Die Weihnachtsfeier der Senioren in Afers wurde mit einer Messfeier eröffnet. Danach versammelten sich alle im Haus der Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Essen und Beisammensein. Dabei gab die Vorsitzende der Ortsgruppe Evi Kaser Ritsch ihren Rücktritt offiziell bekannt.<BR \/><BR \/>In ihrer Rede erinnerte sie an die Gründung der Ortsgruppe Afers im Seniorenklub Brixen im Mai 1988. Da sich seit 1953 die KVW-Ortsgruppe Afers auch um die Belange der Senioren gekümmert hatte, übernahm deren Ausschuss – darunter Evi Kaser Ritsch – den Vorsitz der Seniorengruppe. „Anfangs bestand unser Jahresprogramm nur aus der Frühlingsfahrt, der Weihnachtsfeier, dem Seniorentag und Kartenspielen“, erinnerte Kaser Ritsch. Die Ausflüge wurden mit Privatautos abgewickelt, gekocht wurde bei den Feiern selbst. Mit der Zeit kamen Tages- und Halbtagsfahrten dazu, ebenso Museumsbesuche sowie Vorträge zu diversen Themen.<BR \/><BR \/>Die ersten Jahre nach der Gründung übte die Seniorengruppe ihre Tätigkeit im Pfarrsaal aus, ab 1995 im neu errichteten Vereinshaus – mit Zwischenquartier im Hotel Alpenhof während des Schulneubaus, erinnerte Kaser-Ritsch. Sie dankte ihren Wegbegleitern in all dieser Zeit und jenen, die zum Gelingen der Tätigkeiten beigetragen haben.<BR \/><BR \/>Sepp Kirchler, der Vorsitzende des Seniorenklubs Brixen, überreichte Evi Kaser Ritsch eine Urkunde als Dank für ihr langjähriges Wirken. Kirchler erinnerte an ihre Verdienste als Vorsitzende der Seniorengruppe Afers und im KVW. Zudem habe sie – neben ihrer Arbeit für ihre Familie mit fünf Kindern – das Haus der Dorfgemeinschaft verwaltet, ihren Mann Otto bei seinem Mesnerdienst unterstützt, und sich selbst als Lektorin, Wortgottesdienstleiterin sowie Verfasserin der sonntäglichen Fürbitten aktiv für die Pfarrei eingesetzt. <BR \/><BR \/>Seit 2012 war Kaser Ritsch auch im Vorstand des Seniorenklubs Brixen tätig, betonte Kirchler, und über Jahre Mitglied im Seniorenbeirat der Gemeinde. „Nach 37 Jahren verdienst du es, kürzer zu treten und die Zeit im Kreis der Familie zu genießen“, meinte Kirchler abschließend. Da weitere drei Ausschussmitglieder ihr Amt niedergelegt hatten, wurden bei der Weihnachtsfeier Vorwahlen abgehalten. Aus den zehn Gewählten wird in Bälde der Ausschuss und die oder der neue Vorsitzende ermittelt.