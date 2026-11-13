Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann Unterschlagung im Amt zur Last. Der Mittvierziger praktiziert in der Zwischenzeit nicht mehr als Rechtsanwalt. <BR \/><BR \/>Als er seinen Beruf noch ausübte, waren ihm von den Vormundschaftsrichtern am Landesgericht immer wieder Sachwalterschaften zugeteilt worden – insgesamt sollen es im Laufe der Jahre 40 Personen gewesen sein. In seiner Eigenschaft als Sachwalter oblag es dem Anwalt, die Interessen der schutzbedürftigen Personen zu wahren und sich auch um finanzielle Belange zu kümmern – wie die Regelung von Bankgeschäften, die Zahlung von Rechnungen oder die Verwaltung von Einkommen und Eigentum.<BR \/><BR \/>Vor rund einem Jahr kamen schließlich Verdachtsmomente auf Unregelmäßigkeiten in der Finanzgebarung für einige der Begünstigten des Sachwalters auf. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein und erhob schließlich Anklage. Den Erhebungen zufolge sollen insgesamt 235.000 Euro fehlen. Bei der Vorverhandlung am Donnerstag haben sich fünf mutmaßliche Geschädigte als Nebenkläger eingelassen – Familienangehörige von begünstigten Personen bzw. deren neue Sachwalter. <BR \/><BR \/>Da der Ex-Anwalt erst kürzlich Vereidiger gewechselt hat – er wird jetzt von Nicola Nettis und Corrado Faes vertreten – und diese Zeit brauchen, sich in den heiklen Fall einzuarbeiten, vertagte Vorverhandlungsrichterin Elsa Vesco das Verfahren auf den 3. Dezember. Dann wird die Entscheidung fallen, ob es – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt – zu einem Hauptverfahren kommt. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung hätte auch noch die Möglichkeit, ein alternatives bzw. verkürztes Verfahren zu beantragen, wodurch dem Betroffenen im Fall einer Verurteilung eine automatische Reduzierung des Strafmaßes um ein Drittel zustünde. Auf Unterschlagung im Amt stehen zwischen vier und zehneinhalb Jahre Haft. Zusätzlich drohen schwere Nebenstrafen wie der dauerhafte Ausschluss aus öffentlichen Ämtern.