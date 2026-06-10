Der Mann mit italienisch-ägyptischer Staatsangehörigkeit war zuvor mehrfach angezeigt worden, unter anderem wegen Drohungen - auch gegenüber dem italienischen Honorarkonsul in Hurghada.<BR \/><BR \/>Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war der Beschuldigte bereits in Italien rechtskräftig wegen Stalking sowie weiterer Delikte wie Körperverletzung, Diebstahl und Betrug verurteilt worden.<BR \/>Die Festnahme erfolgte nach einer Anzeige des italienischen Konsulats in Hurghada wegen Drohungen und eines versuchten Angriffs. Der Mann soll sich gemeinsam mit seiner Mutter am Sitz der diplomatischen Vertretung aufgehalten und dort einschüchternde Äußerungen gemacht haben.<BR \/><BR \/>Der Fall Nessy Guerra sorgt seit Monaten für diplomatische Spannungen zwischen Italien und Ägypten. Die 25-Jährige aus Sanremo lebt mit ihrer dreijährigen Tochter in Ägypten und darf das Land aufgrund einer gerichtlichen Anordnung nicht verlassen. Zudem wurde sie wegen „Ehebruchs“ zu einer Haftstrafe verurteilt, die international Kritik ausgelöst hat. Sie war von ihrem Ex-Mann angezeigt worden. Guerra drohen sechs Monate Haft sowie Zwangsarbeit.<BR \/><BR \/>Parallel läuft vor ägyptischen Gerichten ein Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter. Guerra gibt an, aus Angst vor möglichen Übergriffen ihres Ex-Mannes inn Ägypten untergetaucht zu leben. Die italienischen Behörden verfolgen den Fall über Botschaft und Konsulat in Kairo. Ehebruch ist in Ägypten strafbar. Nach Darstellung der Betroffenen ist der Konflikt Teil eines seit Jahren andauernden Rechtsstreits. Guerra wirft ihrem Ex-Partner Gewalt vor und verweist auf frühere Verurteilungen in Italien wegen Stalking und Misshandlung. <BR \/><BR \/>Gegen ihn laufen in Sanremo weitere Verfahren, unter anderem wegen Kindesentzugs und weiterer Delikte. Guerras Anwältin Agata Armanetti betonte, ihre Mandantin sei italienische Staatsbürgerin, und in Italien existiere das Verbrechen des Ehebruchs nicht mehr. Die italienischen Behörden hätten aus ihrer Sicht eingreifen müssen, um eine Verurteilung der Frau zu verhindern.