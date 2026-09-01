Staatsanwalt Binu Palal argumentierte, der Angeklagte Duane Davis habe den Mord an Shakur angeordnet. Die Verteidigung erklärte dagegen, es gebe außer Davis' eigenen Aussagen keinerlei Beweise, die den heute 63-Jährigen mit der Tat in Verbindung brächten.<BR \/><BR \/>Der Mord an Shakur gehört zu den bekanntesten ungelösten Verbrechen in den USA, der mit Spannung erwartete Prozess hatte im August begonnen. Davis war vorgeworfen worden, den Mord an dem Hip-Hop-Künstler in Auftrag gegeben zu haben. Shakur war 1996 im Alter von 25 Jahren im Glücksspielparadies Las Vegas im US-Staat Nevada getötet worden.