Ex-Kripochef Zelger: „Habe heute noch Gänsehaut, wenn ich an Bergamo denke"

Der gebürtige Bozner Alexander Zelger (63) wurde vor 30 Jahren zum ersten und bislang einzigen deutschsprachigen Kripochef Südtirols ernannt. In seiner langen Polizeikarriere machte er unter anderem auch persönliche Bekanntschaft mit dem berüchtigten Frauenmörder Marco Bergamo und auch bei den Ermittlungen zu den „Mafiamorden“ in Duisburg war er an vorderster Front dabei. + von Ulrike Huber