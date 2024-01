Ex-Partnerin bedroht und belästigt: Elektronisch Fußfessel für 32-Jährigen

Die Carabinieri Bozen hatten aufgrund einer Anzeige der ehemaligen Lebensgefährtin des Verdächtigen die Ermittlungen aufgenommen.Demnach soll der 32-Jährige seine Ex-Partnerin mehrfach bedroht und belästigt haben. Die Frau habe in ständiger Furcht um ihre Sicherheit und körperliche Unversehrtheit gelebt. Außerdem habe der Mann ohne ihr Einverständnis Bilder mit sexuellem Inhalt an Dritte weitergeschickt.Der Untersuchungsrichter am Gericht Bozen hatte in der Folge einen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt, der am vergangenen Freitag von den Carabinieri vollstreckt wurde. Aus Arbeitsgründen hatte der 32-Jährige Südtirol verlassen, weshalb die Festnahme in Rovigo erfolgte.Im Zuge der Festnahme durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 32-Jährigen. Dabei stellten sie eine kleinere Menge Haschisch sicher, sowie einen Baseballschläger, den der Verdächtige im Auto mitgeführt hatte.Anschließend wurde der Mann ins Bozner Gefängnis überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft muss er dort nicht in Untersuchungshaft bleiben, sondern gegen ihn wurde ein Aufenthaltsverbot in der Provinz Bozen sowie ein Annäherungs- und Kontaktverbot mit dem Opfer angeordnet. Außerdem wurde dem Mann eine elektronische Fußfessel angelegt.