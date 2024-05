Ex-Skiprofi empört: „Nazisymbole auf Tiroler Bergen“

4 „F“ zieren das Logo.

Schütter mit Appell an die Politik

Schütter postete über das Denkmal auf seinem Instagram-Account.

Nicht nur Schütter ist empört

Der ehemalige Skirennfahrer Julian Schütter fiel in letzter Zeit immer wieder durch seine Klimaproteste an der Seite der letzten Generation auf.Diesmal war Schütter allein unterwegs. Auf einem Weg am Achselkopf bei Innsbruck stieß der Ex-Profi auf ein Kriegerdenkmal vom Turnverein Hötting.Auf dem Denkmal sind Tafeln angebracht, die die gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg ehren sollen. Das Problem: Der Turnverein verwendete auf dem Denkmal eine Version ihres Logos von 1919, die stark an ein Hakenkreuz erinnert und heute häufig von völkisch-rechten Gruppen verwendet wird.Ebenfalls auf dem Logo ist viermal der Buchstabe „F“ zu finden. Das steht für „frisch, fromm, fröhlich, frei“, der Wahlspruch der Turner.Der Spruch geht auf den „Turnervater“ Friedrich Ludwig Jahn zurück, ein nationalistischer Publizist, Pädagoge und Politiker. Die Turnerbewegung war mit der frühen nationalistischen Bewegung eng verbunden. Das Friedrich-Ludwig-Jahn Museum in Freyburg gab in der Vergangenheit zu, dass Jahn einige judenfeindliche Äußerungen getätigt hätte.Schütter teilte ein Video auf Instagram: „Lieber Turnverein Hötting, liebe Innsbrucker Stadtverwaltung, lieber frisch gewählter Bürgermeister Anzengruber: Kümmert euch bitte drum, dass dies geändert wird, danke!“. Er ist empört darüber, dass die Politik nichts an diesem Umstand ändert.In den Kommentaren streitet er sich weiter mit seinen Kritikern: „Das aktuelle Logo zu verwenden ist also zu viel verlangt?“.Das aktuelle Logo beinhaltet zwar noch immer die 4 „F“, sind jedoch aus gegebenem Anlass anders angeordnet. Ein dem heutigen Logo ähnliches Symbol ist ebenfalls auf dem Denkmal vorhanden. Der deutsche Turnerbund selbst hat heute nichts mehr mit völkischen oder judenfeindlichen Gruppen zu tun.In dem Video filmte der 26-jährige das gesamte Denkmal. Zu sehen sind mehrere Graffitis mit den Inschriften „Nazis“ sowie das Symbol des Anarchismus, ein A im Kreis. Anscheinend waren schon einige andere Nazi-Feinde vor Schütter auf dem Bergpfad bei Innsbruck spazieren.