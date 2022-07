Ex-US-Präsident Obama für Emmy als bester Erzähler nominiert

Der 44. US-Präsident ist für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokureihe „Our Great National Parks“ nominiert. In der fünfteiligen Serie, die Obama auch mitproduziert hat, stellt er Nationalparks aus der ganzen Welt vor.Weitere Nominierten in der Kategorie sind David Attenborough, Lupita Nyong'o, Kareem Abdul-Jabbar und W. Kamau Bell. Die Emmy-Preisträger werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben.