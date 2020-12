Ex-Vatikan-Botschafter in Paris zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der ehemalige Botschafter des Vatikans in Frankreich ist wegen sexueller Übergriffe zu 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Strafgericht in Paris sah es als erwiesen an, dass Luigi Ventura in den Jahren 2018 und 2019 bei öffentlichen Veranstaltungen gegenüber mehreren Männern sexuell übergriffig wurde, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus dem Gerichtssaal berichtete.