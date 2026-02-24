Das Angebot ermöglicht die gleichzeitige Nutzung auf zwei Geräten und bietet Zugriff auf das komplette redaktionelle Spektrum. Während der Laufzeit sind zudem alle aktuellen „Dolomiten“-Vorteile verfügbar.<BR \/><BR \/>Gerade für Studierende ist der Zugang zu verlässlichen Informationen essenziell, sei es für Referate, Seminararbeiten oder um das aktuelle Geschehen im Land zu verfolgen. Das Studentenangebot von „Dolomiten“ und „Zett“ verbindet diese Notwendigkeit mit Komfort und einem attraktiven Preis von 0,57€ pro Tag.<BR \/><BR \/>Besonders praktisch: Das Abo endet automatisch nach vier Monaten, eine Kündigung ist nicht nötig. <BR \/><BR \/>Wer informiert durchs Studium gehen möchte, kann hier vier Monate lang digital eintauchen, smarter scrollen und entspannter studieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/user\/new?gid=O-STUDENTEN&mtm_campaign=D_studentenabo25-26_stol_artikel__ver1&mtm_kwd=ver1&mtm_source=stol&mtm_medium=artikel&mtm_cid=44&mtm_group=dolomiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht’s zum Angebot.<\/a>