<h3>\r\n„Er ist gut beieinander und guter Dinge“<\/h3>„Es geht ihm gut“, sagte Alexander Rier. „Die Operation ist sehr gut verlaufen, und er fühlt sich besser als nach der Operation im Jahr 2017.“ Der 65-jährige Norbert Rier werde weiterhin auf der Überwachungsstation betreut, sein Zustand sei stabil. <BR \/><BR \/>Auch psychisch habe sich der Musiker gut erholt: „Er ist gut beieinander und guter Dinge.“ Die Ärzte seien zuversichtlich, dass sich der Gesundheitszustand in den kommenden Tagen weiter verbessert.<h3>\r\nLäuft alles nach Plan, kann Rier nächste Woche nach Südtirol verlegt werden<\/h3>Bei dem Eingriff wurde die 2017 eingesetzte Herzklappe ausgetauscht, zudem wurde ein Leistenbruch behandelt. Die Operation fiel auf den Geburtstag seiner Frau Isabella – ein Detail, das Norbert Rier im Vorfeld als besonderes Omen bezeichnet hatte: Er hoffe auf einen guten Schutzengel, sagte er nach seinem letzten Auftritt auf dem Spatzenfest in Kastelruth, wenige Tage vor dem Eingriff.<BR \/><BR \/><i>Vor wenigen Tagen stand er noch auf der Bühne auf dem Kastelruther Spatzenfest – hier das Video dazu:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="wZAcq4Pe"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n„Wir sind sehr erleichtert, dass es ihm so gut geht“<\/h3>Damals zeigte sich der Musiker sichtlich bewegt: „Moralisch bin ich momentan am Boden. Normaler<b><b><b><\/b><\/b><\/b>weise bin ich derjenige, der anderen Mut macht – aber wenn es einen selbst trifft, ist das etwas ganz anderes“, sagte er nach seinem Auftritt <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/norbert-rier-moralisch-bin-ich-am-boden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Wenn alles nach Plan verläuft, soll der 65-Jährige in den kommenden Tagen von der Überwachungs- auf die Normalstation verlegt werden. Anschließend ist eine Verlegung in ein Krankenhaus in Südtirol vorgesehen – möglicherweise schon Mitte oder Ende nächster Woche. <BR \/><BR \/>Danach soll er einige Tage zu Hause in Kastelruth verbringen, bevor die Reha beginnt.<h3>\r\n„Nach der OP 2017 ging es ihm sehr schlecht“<\/h3>„Wir sind sehr erleichtert, dass es ihm so gut geht“, betont Sohn Alexander. „2017 war die Situation ganz anders – damals ging es ihm nach der Operation sehr schlecht.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227660_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Norbert Rier ist das Gesicht der legendären Kastelruther Spatzen und steht seit Jahrzehnten für volkstümliche Musik aus Südtirol. Seine Fans können nach der erfolgreichen Operation nun vorsichtig aufatmen.