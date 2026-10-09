Am 11. Dezember soll das Erlebniskraftwerk eröffnet werden. Es wird „EXPEA“ heißen – und diese sechs Buchstaben stehen für „Experience“, „Energy“ und Alperia. Das Gebäude des Kraftwerks in Kardaun ist eine Besonderheit, betont Amort. „Wir wollten es architektonisch auf Vordermann bringen.“ Und gleichzeitig sollte das Kraftwerk in Kardaun zu einem Energie-Highlight für Besucher werden. <BR \/><BR \/>„Die Energie hat in Südtirol eine große Bedeutung – politisch, aber auch finanziell und wirtschaftlich“, meint Amort. „Aber es ist oft sehr schwierig, dies zu vermitteln und darzustellen, welchen Wert die Wasserkraft hat und was sie für Südtirol bedeutet. Deshalb wurde die Idee geboren, dies darzustellen.“ Zudem habe man auch den Schulen ein pädagogisches Angebot unterbreiten wollen. Denn es gebe immer wieder Anfragen von Schulklassen, ein Kraftwerk zu besichtigen. „Aber so richtig geeignet ist bisher keines unserer Kraftwerke für die Besucher“, sagt Luis Amort. Dies soll sich nun mit dem Erlebniskraftwerk in Kardaun ändern. Denn dort wolle man mehr bieten als nur ein Museum, wo alte Exponate ausgestellt werden und eine Beschreibung daneben steht.<h3>\r\n„Illusionsraum“ als besonderes Highlight<\/h3>Deshalb wurde in Kardaun ein Besucherzentrum gebaut – und als besonderes Highlight ein immersiver Raum eingerichtet, ein „Illusionsraum“: Je mehr man sich in diesem runden Raum bewegt und je mehr Leute in diesem Raum herumgehen, umso mehr Energiequellen werden aktiviert, erklärt Alfonso Demetz, Co-Geschäftsführer der Gruppe Gut. Die Gruppe Gut aus Bozen hat das Konzept für dieses Projekt in Kardaun entworfen und sich dabei in einem europaweiten Wettbewerb am Ende gegen drei andere Bewerber durchgesetzt. <BR \/><BR \/> „Sobald du in diesen immersiven Raum reingehst, verstehst du, dass der Boden mit dir kommuniziert“, erklärt Demetz. „Du trittst drauf, und es wird Energie erzeugt. Eine Energie-Geschichte wird gestartet. Auf einmal werden die Dörfer in der Nacht beleuchtet, der Zug fährt durch, die Seilbahn geht rauf, das Kino läuft.“ <BR \/><BR \/>In Kardaun soll die Geschichte der Stromerzeugung und der Bedeutung des Stroms anschaulich und erlebbar erzählt werden. Das Kraftwerk dort samt neuem Besucherzentrum soll auch als Veranstaltungsort genutzt werden – etwa für Verbände, wenn diese eine Jahresversammlung dort abhalten wollen. Dafür steht ein Versammlungsraum zur Verfügung, der mehrere hundert Plätze bietet. Dieser Saal ist restauriert und neu eingerichtet worden – unter Einhaltung von denkmalpflegerischen Kriterien, sagt Demetz. <h3>\r\nGesamtkosten bei zehn Millionen Euro<\/h3>Die Gesamtkosten für dieses Erlebniskraftwerk, wie es Amort nennt, belaufen sich auf zehn Millionen Euro - für die Sanierung des bestehenden Gebäudes, für die Einrichtung und den Neubau. Nach der Eröffnung am kommenden 11. Dezember wird es am 12. Dezember einen Tag der offenen Tür geben. <BR \/><BR \/>Amort betont, dass man „eine tolle Attraktion“ schaffen wollte, um die Bedeutung der Energie in Südtirol darzustellen – heuer, wo die Alperia zehn Jahre alt werde. <BR \/><BR \/>Karneids Bürgermeister Albin Kofler zeigt sich zufrieden: Vor zwei Jahren sei das Projekt genehmigt worden – es werde eine „große Info-Quelle zum Thema Energie“ und ein einzigartiges Projekt für ganz Südtirol. 100 Parkplätze stehen zur Verfügung. Zudem sei es mit den Öffis gut erreichbar.