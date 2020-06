Experiment im terraXcube: Höhe und Atmung im Visier

Menschen, die in großer Höhe übernachten, erleben meist eine sogenannte periodische Atmung. Dabei wechseln sich kurze Atemstillstände mit Perioden verstärkter Atmung ab. Welche Auswirkungen eine solche Veränderung der Atmung auf den menschlichen Körper hat, erforscht künftig die Medizinische Universität Innsbruck zusammen mit Eurac Research in einer neuen Studie im terraXcube am NOI Techpark.