Über einen weiteren Eingriff wird erst nach eingehender Prüfung durch die hinzugezogene Taskforce entschieden werden. Das seit Dienstagabend verfügbare neue Spenderherz könne ohne Zeitdruck konserviert werden; die laufende Bewertung beeinträchtige das Organ nicht.<BR \/><BR \/>Am Vormittag trafen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-herztransplantation-junge-in-kritischem-zustand-experten-beraten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a> – renommierte Kinderkardiologen und Herzchirurgen aus Turin, Padua, Bergamo, Rom und Neapel im Monaldi-Krankenhaus ein. Nach der Untersuchung des Kindes auf der Intensivstation wollten sie in gemeinsamer Beratung klären, ob eine zweite Transplantation medizinisch vertretbar ist. Es geht um nicht weniger als die Frage, ob ein geschwächter Organismus eine weitere Operation überstehen kann.<h3>\r\nDrei weitere Kinder auf der Warteliste, Kind aus Neapel führt in Blutgruppe<\/h3>Der Anwalt der Mutter erklärte, der Junge stehe zwar mit drei weiteren Kindern auf der Warteliste, führe jedoch in seiner Blutgruppe. Nach seinen Angaben sei allein der Neapler Herzchirurg Guido Oppido, der bereits die erste Operation vorgenommen hatte, zu einem erneuten Eingriff bereit. Die Erfolgsaussichten bezifferte er auf etwa zehn Prozent – eine Zahl, in der sich Hoffnung und Risiko auf beklemmende Weise begegnen.<BR \/><BR \/>Unterdessen entsandte das Gesundheitsministerium Inspektoren nach Neapel, um die Vorgänge rund um das beschädigte Spenderherz zu prüfen. Im Anschluss sollen auch im Krankenhaus von Bozen Unterlagen gesichtet werden. Während Experten Akten studieren und medizinische Daten abwägen, wartet eine Familie auf eine Entscheidung, die über das Leben ihres Kindes bestimmen könnte.<h3>\r\nTransportbehälter im Fokus<\/h3>Das ursprünglich implantierte Herz war laut Ansa in einem älteren Transportbehälter von Bozen nach Kampanien befördert worden, obwohl dem Monaldi moderne temperaturkontrollierte Boxen zur Verfügung stehen. Offenbar sei das Personal nicht ausreichend im Umgang mit dem neuen Gerät geschult gewesen und habe deshalb auf einen älteren Behälter zurückgegriffen, der – einer Kühlbox für Getränke vergleichbar – nach den von der Staatsanwaltschaft Neapel sichergestellten Richtlinien nicht mehr den geltenden Standards entspricht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-organtransport-unterlagen-und-kuehlbox-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet wurden Box und sämtliche Unterlagen beschlagnahmt.<\/a>