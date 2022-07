Explosion an Hamburger Schule am letzten Schultag

Aufgrund eines Großbrandes in der Stadtteilschule Finkenwerder am frühen Mittwochmorgen fällt der Schulbetrieb am letzten Tag vor den Ferien aus. Die Brandmuster deuten auf eine Gasexplosion als Ursache hin, wie die Polizei Hamburg und die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilten.