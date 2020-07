Explosion auf US-Marineschiff – Mehr als 20 Menschen verletzt

Das amphibische Angriffsschiff „USS Bonhomme Richard“ hatte sich zur Wartung in einem Marine-Stützpunkt im südkalifornischen San Diego befunden, als sich am Sonntag an Bord eine Explosion ereignete und das Feuer ausbrach, wie die Zeitung „Navy Times“ berichtete.17 Soldaten und 4 Zivilisten wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die US-Pazifikflotte über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Zudem trugen laut Medienberichten mehrere Feuerwehrleute Verbrennungen und Rauchvergiftungen davon. In einer vorherigen Zwischenbilanz der Pazifikflotte war noch von elf verletzten Soldaten die Rede gewesen.Der US-Sender CNN zeigte Bilder von einer dichten Rauchsäule über dem Schiff. Feuerwehrschiffe kämpften mit Wasserwerfern gegen den Brand. Das Feuer könne noch „tagelang“ weiter brennen, sagte der Feuerwehrchef von San Diego, Colin Stowell, dem Sender.Die Explosionsursache war zunächst unklar. Die „Navy Times“ berichtete unter Berufung auf eine Marine-Sprecherin, zum Zeitpunkt des Unglücks seien rund 200 Menschen an Bord gewesen. San Diego ist der Heimathafen der „USS Bonhomme Richard“.

apa/stol