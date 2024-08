Explosion bei Aluminium: Arbeiter aus Veroneser Spital entlassen

Der 34-J√§hrige war ins Verbrennungszentrum unter Leitung von Dr. Maurizio Governa √ľberstellt worden, das in solchen F√§llen das Referenzzentrum der Region ist. Bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus befand sich der Patient aufgrund des Ausma√ües seiner Verbrennungen in sehr ernstem Zustand.Er musste 2 Mal operiert werden, einmal am Oberk√∂rper und an den oberen Gliedma√üen und einmal an den unteren Gliedma√üen.Wie jetzt bekannt wurde, konnte er nach 63 Tagen intensiver Behandlung am vergangenen Freitag aus dem Spital entlassen werden. Bei der Explosion hatte der Arbeiter Bocar Diallo (31) sein Leben verloren, 5 weitere wurden teils schwer verletzt ( STOL hat berichtet ). Die Bozner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf fahrl√§ssige T√∂tung und mehrfache fahrl√§ssige K√∂rperverletzung. Am Pr√ľfstand steht die Rolle der Firmen-Verantwortlichen.