Bei Explosion in Bozen schwer verletzt: Wie diese Nacht Sokols Leben verändert hat

Eine gewaltige Detonation erschütterte Ende Juni das Gewerbegebiet Bozen-Süd. In der Firma Aluminium in der Toni-Ebner-Straße war es zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden 6 Arbeiter schwer verletzt, einer von ihnen starb in der Folge. - Foto: © ANDREAS KEMENATER