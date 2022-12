Explosion bei indischer Hochzeit – mindestens 5 Tote

Nach den Ermittlungen der Polizei war während des Hochzeitsmahls in dem Dorf Bhungra im Distrikt Jodhpur (Bundesstaat Rajasthan) am Donnerstagnachmittag ein Gaszylinder explodiert. Dieser stand in einer Abstellkammer, wo er leckschlug, Feuer fing und in die Luft flog. 4 Menschen waren sofort tot, einer erlag später in einer Klinik seinen Verletzungen.