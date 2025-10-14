Die Polizei war gerade dabei, ein Landhaus zu räumen, in dem sich drei ältere Geschwister verschanzt hatten, als es zur folgenschweren Explosion kam.<BR \/><BR \/>Durch die Explosion stürzte das zweistöckige Gebäude ein und begrub mehrere Polizisten unter sich. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die ebenfalls vor Ort waren, eilten sofort zu Hilfe. Für die drei Carabinieri kam jedoch jede Hilfe zu spät. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Haus geriet nach einer Gasexplosion, die von den Geschwistern, zwei Brüder und eine Schwester, verursacht wurde, in Brand. Die Löscharbeiten nahmen Dutzende Feuerwehrleute in Anspruch. Zahlreiche Fahrzeuge des medizinischen Not- und Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die drei Geschwister wurden von den Behörden festgenommen. Eine Frau wurde bei der Explosion verletzt – vermutlich hatte sie die Detonation mit Gasflaschen selbst ausgelöst – und musste wegen ihrer Verletzungen behandelt werden.<h3>\r\nNach Drohungen: Spezialeinheit für Hausräumung<\/h3>Die Räumung des Bauernhauses war seit Langem geplant. Nach mehreren gescheiterten Versuchen – auch, weil die Geschwister wiederholt damit gedroht hatten, sich in die Luft zu sprengen – wurden schließlich Spezialeinheiten aus Padua und Mestre hinzugezogen, um die heikle Aktion durchzuführen. <BR \/><BR \/>Einige Beamte stiegen auf das Dach, um von oben in das Gebäude einzudringen, während andere sich dem Eingang näherten. Bereits an der Tür war starker Gasgeruch wahrnehmbar – vermutlich stammte er aus mehreren Gasflaschen im Inneren. In dem Moment, als die Tür geöffnet wurde, kam es zu einer heftigen Explosion, die Carabinieri, Polizisten und Feuerwehrleute erfasste. <h3>\r\n„Eine unglaubliche Tragödie“<\/h3>Bei den drei Geschwistern handelt es sich um Franco, Dino und Maria Luisa Ramponi – Landwirte und Viehzüchter, die mit finanziellen Schwierigkeiten und Hypothekenproblemen zu kämpfen hatten. Bereits vor einem Jahr und dann erneut am 24. November 2024 hatten sie sich der Ankunft des Gerichtsvollziehers widersetzt, indem sie eine Gasflasche öffneten. Franco und Maria Luisa waren zudem auf das Dach gestiegen. <BR \/><BR \/>„Es ist eine unglaubliche Tragödie. Carabinieri und Polizei haben versucht, mit größtmöglicher Sicherheit vorzugehen. Das Verhalten der drei Geschwister ist vollkommen absurd“, kommentierte der Oberstaatsanwalt von Verona, Raffaele Tito. <BR \/><BR \/>Innenminister Matteo Piantedosi zeigte sich bestürzt und kondolierte den Familien der Opfer. Er sprach von einer „verheerenden Bilanz“ des Einsatzes. Auch Verteidigungsminister Guido Crosetto erklärte sich bestürzt.