Explosion in einer Privatklinik in Teheran

In einer Privatklinik im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Dienstagabend (Ortszeit) zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA die Explosion in der Sina Atthar Klinik.