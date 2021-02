Explosion in Gebäude in Bordeaux – Feuerwehr sucht nach Vermissten

Berichten zufolge konnte einer von ihnen mittlerweile gefunden werden. Ein 89-Jähriger sei schwer verletzt worden. Weitere Menschen hätten leichte Verletzungen und einen Schock erlitten.Ersten Erkenntnissen nach wurde die Explosion durch eine Panne in einer Werkstatt verursacht. Die Explosion ereignete sich etwa um 8.00 Uhr im Stadtteil Chartrons in der Nähe des Zentrums der südwestfranzösischen Stadt. Berichten zufolge könnte Gas zur Explosion in der Autowerkstatt geführt haben. Die genaue Ursache müsse aber erst noch geklärt werden, sagte Balsa. Ein kleineres Gebäude stürzte laut Berichten ein, weitere angrenzende Gebäude wurden schwerbeschädigt.Die Vermissten würden nun unter den Trümmern gesucht, so Balsa weiter. Dabei soll es sich um den Automechaniker und die Frau des 89-Jährigen handeln. „Es hat mich aufgeweckt. Mein ganzes Haus hat gewackelt und ich wohne etwa 300 Meter entfernt“, zitierte die Zeitung „Sud Ouest“ einen Anrainer. Eine weitere Anrainerin berichtete im Fernsehen von einer totalen Stille für einen Moment nach dem Knall. Auf Bildern waren zersplitterte Fenster zu sehen.Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle und riegelte die betroffene Straße ab. Die Polizei rief die Bewohner im Internet dazu auf, die Absperrungen zu respektieren. Bei einer heftigen Gasexplosion in Paris waren vor gut 2 Jahren 4 Menschen ums Leben gekommen – darunter waren auch 2 Feuerwehrleute.

apa/dpa