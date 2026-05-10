Die Explosion ereignete sich am Samstag in der Las-Quintas-Kohlengrube im Bezirk Cucunuba, wie der Gouverneur der Region Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, am Sonntag in sozialen Medien mitteilte. Erst vor wenigen Tagen war es in Kolumbien zu einem Grubenunglück mit neun Toten gekommen. Der Grund für die Explosion war zunächst unklar.<BR \/><BR \/>In Kolumbien kommt es regelmäßig zu Bergbauunglücken, häufig wegen schlechter Belüftung. Zu Todesfällen kommt es dabei vor allem in illegalen Minen. Der tödliche Unfall am 4. Mai hatte sich in einer legal betriebenen Kohlengrube ebenfalls im Departements Cundinamarca unweit der Hauptstadt Bogotá ereignet, offenbar wegen einer Gasexplosion.