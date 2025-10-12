Die betroffene Firma Accurate Energetic fertigt nach eigenen Angaben verschiedene Sprengstoffprodukte, auch zu militärischen Zwecken. Warum es zur Explosion in dem Gebäudekomplex westlich von Nashville kam, war auch Stunden danach weiter unklar. <BR \/><BR \/>An den Ermittlungen ist auch die Bundespolizeibehörde FBI beteiligt. Am Freitag waren auf Aufnahmen Feuer, Rauchschwaden und ein riesiges Trümmerfeld zu sehen. Einige Menschen überlebten die Katastrophe am Freitag und kamen mit Verletzungen davon.<BR \/><BR \/>Von der Fabrik ist nichts mehr zu sehen. Sheriff Chris Davis antwortete am Freitag auf eine Frage zum Zustand des Gebäudes: „Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg.“ Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Der Sender CNN zitiert ihn am Abend mit den Worten: „Es ist die Hölle für uns. Es ist die Hölle für alle Beteiligten.“