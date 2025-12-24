In den Trümmern befanden sich demnach zeitweise noch mehrere Menschen, die zunächst nicht sofort ins Freie kamen. Zahlreiche Opfer wurden nach Angaben der Feuerwehr aus Trümmern, blockierten Treppenhäusern und stecken gebliebenen Aufzügen befreit. Es habe sich um einen extrem schwierigen Einsatz gehandelt. Auch mehrere Stunden später befanden sich die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben weiter im „Rettungsmodus“.<BR \/><BR \/>Shapiro nannte den Einsatz der Helfer auf X „echtes Heldentum“. Feuerwehrleute hätten Menschen über Leitern, auf dem Rücken tragend aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht. Bei einer Pressekonferenz hieß es, Rettungskräfte hätten trotz der Flammen, eines starken Gasgeruchs und einer zweiten Explosion Bewohner und Mitarbeiter evakuiert. Die Untersuchungen zu dem Unglück würden in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt, sagte Shapiro.