Gut ein Jahr nach einer Explosion, bei der drei italienische Carabinieri ums Leben gekommen sind, hat in Verona der Prozess gegen drei Geschwister begonnen. Franco (66), Dino (64) und Maria Luisa Ramponi (60) müssen sich wegen des Vorfalls vom 14. Oktober 2025 in Castel d'Azzano bei Verona unter anderem wegen dreifachen Mordes bei einem Anschlag, des Besitzes von Sprengstoffen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.<h3>\r\nAntrag auf psychiatrisches Gutachten und Medienrummel<\/h3>Die Verteidiger von Franco und Dino Ramponi beantragten zum Prozessauftakt eine psychiatrische Begutachtung ihrer Mandanten. Damit soll unter anderem geklärt werden, ob sie in der Lage sind, dem Verfahren bewusst zu folgen. Ein entsprechender Antrag war bereits im Vorverfahren abgelehnt worden. <BR \/><BR \/>Richter Raffaele Ferraro ließ Fernsehaufnahmen durch den öffentlich-rechtlichen Sender Rai zu. Die drei Angeklagten erklärten jedoch über ihre Anwälte, nicht gefilmt werden zu wollen. In diesem Fall sind lediglich Tonaufnahmen zulässig.<h3>\r\nPräpariertes Bauernhaus stürzte nach Explosion ein<\/h3>Bei der Explosion in einem Bauernhaus in Castel d'Azzano waren am 14. Oktober 2025 die drei Carabinieri Marco Piffari (56), Valerio Daprà (56) und Davide Bernardello (36) ums Leben gekommen. Weitere 17 Einsatzkräfte wurden verletzt. Nach den Ermittlungen hatten sich die Beamten zu dem Anwesen begeben, um eine Durchsuchung und eine Räumung durchzuführen.<BR \/><BR \/>Das Bauernhaus soll zuvor mit Gas gefüllt und mit Gasflaschen sowie Brandsätzen präpariert worden sein. Als die Einsatzkräfte das Haus betraten, kam es zur Explosion. Dabei stürzte eine Mauer ein und begrub die drei Carabinieri unter sich.<h3>\r\nDrohungen vor der Zwangsräumung<\/h3>Nach Darstellung der Ermittler soll Maria Luisa Ramponi die Explosion ausgelöst haben. Sie und ihre Brüder waren in finanziellen Schwierigkeiten und hatten mehrfach gedroht, bei Zwangsräumung ihr Haus in die Luft zu sprengen. <BR \/><BR \/>Die Zwangsräumung war wegen der schweren Verschuldung der Geschwister veranlasst worden, die ohne Strom und Gas im Bauernhof lebten. Bereits zweimal hatten sie sich dem Gerichtsvollzieher widersetzt, indem sie eine Gasflasche öffneten. Einer der Brüder hatte gedroht, sich mit Benzin in Brand zu setzen.<h3>\r\nAngehörige treten als Nebenkläger auf<\/h3>Die drei Geschwister waren vor dem Prozess in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht. Auf Antrag ihrer Anwälte wurden sie nach Verona verlegt. Zum Auftakt erschienen sie gemeinsam vor Gericht. Im Prozess sollen neben den Aussagen der Angeklagten und möglicher Zeugen auch Gutachten eine Rolle spielen. Die Angehörigen der getöteten Carabinieri treten als Nebenkläger auf. Zudem hat die Verteidigung von Dino Ramponi die Kriminologin Roberta Bruzzone als Sachverständige hinzugezogen.<BR \/><BR \/>Das Gericht muss nun klären, wie es zu der Explosion kam, welche Verantwortung die einzelnen Angeklagten tragen und ob sie verhandlungsfähig sind.