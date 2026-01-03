<BR \/>In venezolanischen Medien und in sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen zu sehen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen. Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte.<BR \/><BR \/>Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro wirft US-Präsident Donald Trump vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.