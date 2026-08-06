Die Asche wurde vom Wind in südöstliche Richtung getragen. Das Zentrum der Aktivität wurde im Bereich des Nordostkraters in einer Höhe von etwa 1.600 Metern lokalisiert.<BR \/><BR \/>Die Warnstufe für den Luftverkehr (VONA) wurde von Gelb auf Orange angehoben. Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens Catania gab es nach Angaben des INGV jedoch nicht. Der Ätna ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. Er liegt an der Ostküste Siziliens nahe der Stadt Catania und erreicht eine Höhe von rund 3.300 Metern und ist für häufige kleinere Ausbrüche, Lavafontänen und Aschewolken bekannt.<h3>\r\nLavaüberlauf aus dem nördlichen Kraterbereich Strombolis<\/h3>Unterdessen begann am Donnerstag in der Früh auch beim Vulkan Stromboli ein kleiner Lavaüberlauf aus dem nördlichen Kraterbereich. Der Lavastrom erreichte den oberen Abschnitt der Sciara del Fuoco, der steilen Flanke, über die Lava ins Meer fließt. Nach Angaben des INGV zeigten weder die seismischen Messungen noch die Überwachung der Bodenverformungen bisher außergewöhnliche Veränderungen.<BR \/><BR \/>Der Stromboli ist ein Vulkan auf der gleichnamigen kleinen Insel im Tyrrhenischen Meer, die zu den Äolischen Inseln nördlich von Sizilien gehört. Er zählt zu den dauerhaft aktivsten Vulkanen der Welt. Seine typischen regelmäßigen kleinen Explosionen haben ihm den Beinamen „Leuchtturm des Mittelmeers“ eingebracht, weil die glühende Lava nachts weithin sichtbar ist.