Rasanter Anstieg bei Pflegepersonal: Über 1000 Neuinfektionen

Die Daten des obersten Gesundheitsinstituts (ISS) sind alarmierend: Die Neuinfektionen in den vergangenen 30 Tagen beim Gesundheitspersonal in Italien sind auf insgesamt 6618 gestiegen, wobei in den Tagen zwischen dem 24. und 27. Dezember ein exponentieller Anstieg zu verzeichnen gewesen sei, heißt es.„Es ist klar, dass wir es mit einem gefährlichen Anstieg an Infektionen zu tun haben, der nicht abklingen wird“, sagt Antonio De Palma, der Vorsitzende der italienischen Krankenpflegegewerkschaft Nursing Up. „Wir befinden uns mitten in einer „Explosion der Omikron-Variante“, und das in einer Zeit, in der die Bürger ohnehin schon durch eine 2 Jahre lange Pandemie müde sind.

sor