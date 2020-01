Extrem hoher Luftdruck und wieder bitterkalte Nacht

In Bozen wurden am Montag 1046 Hektopascal (hPa) gemessen, in den letzten 13 Jahren war dieser Wert nur ein einziges Mal höher.





Was die Temperaturen betrifft, gibt es auch Bemerkenswertes. Die kommende Nacht wird laut Peterlin noch einmal bitterkalt, vielerorts in Südtirol die bisher kälteste in diesem milden Winter. In den Tagen darauf wird es dann etwas milder.Nennenswerte Niederschläge sind weiterhin nicht in Sicht.

