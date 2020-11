Extrem seltener pinker Diamant in Genf versteigert

„Pinke Diamanten jeder Größe treten in der Natur extrem selten auf“, erklärte Gary Schuler, Leiter der Schmuck-Abteilung des Auktionshauses, in einem Bericht. „Nur ein Prozent aller pinken Diamanten sind größer als 10 Karat.“Der Diamant war bereits im Juli 2017 in Russland geschürft worden. Ein Jahr lang wurde er nach Angaben eines Sotheby-Mitarbeiters von Schleifmeistern bearbeitet. Demnach ist die Hälfte der 10 wertvollsten Diamanten, die jemals versteigert wurden, pink.Der Preis des Diamanten wird wohl von der kürzlich erfolgten Schließung der weltweit größten Mine für pinke Diamanten in Australien beeinflusst werden. Sie war bis vor kurzem für mehr als 90 Prozent der weltweiten Produktion pinker Diamanten verantwortlich. Nun ist die Mine erschöpft.

apa