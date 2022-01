Extrem viele Infektionen – sind bald die Spitäler voll?

Die Omikron-Welle fegt über Südtirol und treibt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in horrende Höhen. „Und die Zahlen werden noch weiter steigen“, ist sich Biostatistiker Markus Falk sicher. Die Lage in den Spitälern sei im Moment noch relativ stabil – aber wie lange wird das noch so bleiben?