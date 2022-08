Extreme Hitze: „Noch nie so viele Fälle von Schwindel“ Extreme Hitze: „Noch nie so viele Fälle von Schwindel“

Schwindel, niedriger Blutdruck, Unwohlsein: Viele Bürger suchen aufgrund von Beschwerden, die mit der Hitze zusammenhängen, die Spitäler auf. „Noch nie sind in den vergangenen Jahren so viele Patienten mit Schwindel-Symptomatiken in die Notaufnahme gekommen wie heuer“, berichtet der Meraner Primar Dr. Norbert Pfeifer.