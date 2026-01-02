Vor allem im Hochpustertal und in weiteren Gemeinden können die erwarteten Tiefsttemperaturen zwischen minus 16 und minus 20 Grad Celsius liegen. Auch im übrigen Landesgebiet wird es sehr kalt, überall werden Tiefsttemperaturen zwischen minus 8 Grad und minus 16 Grad Celsius erwartet. <BR \/><BR \/>Der Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz weist deshalb für die kommenden drei Tage Warnstufe Gelb und Warnstufe Orange im Hinblick auf extreme Temperaturen auf. Außergewöhnliche Kältetemperaturen können sich auf die Gesundheit der Menschen auswirken, die sich im Freien aufhalten, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger:<h3>\r\nKälte könnte Auswirkungen auf Grundversorgungsdienste haben<\/h3> Bei extremer Kälte sollte die Kleidung den extremen Temperaturen angepasst und der Aufenthalt im Freien so kurz wie möglich gehalten werden, um gesundheitliche Risiken wie Unterkühlung und Erfrierungen zu vermeiden. Die tiefen Temperaturen können auch Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Grundversorgungsdienste und auf die Infrastrukturen haben. Bei extremer Kälte können Verkehrsbehinderungen aufgrund von Vereisungen auftreten. <BR \/><BR \/>Auch Schäden an Trinkwasserleitungen oder Abwasserleitungen sind möglich. Diese Informationen sollten auch die Gäste beherzigen, die sich derzeit in diesen Gebieten aufhalten, da sie unter Umständen mit derart niedrigen Temperaturen nicht vertraut sind.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>