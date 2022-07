Extreme Temperaturen: Ab Freitag herrscht Stufe Orange

„Aufgrund der bevorstehenden hohen Temperaturen, vor allem im südlichen Bereich Südtirols, wo zudem am Sonntag auch die Bombenentschärfung erfolgt und tausende Menschen, auch betagte Menschen, zu evakuieren sind, habe ich es für notwendig erachtet, eine Bewertungskonferenz einzuberufen, um die Lage für das Wochenende zu bewerten.“ Das betont der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.Am Freitag und Samstag stehen uns die heißesten Tage bevor, legte Lukas Rastner vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Bewertungskonferenz dar: Heute ist es hochsommerlich, morgen vorübergehend wechselhafter, da die Strömung auf West dreht.Deshalb sind die Temperaturen morgen tiefer, es wird aber insgesamt feuchter und damit schwüler. Am Freitag liegt Südtirol im Hochdruckeinfluss, die wärmste Luft in der Höhe erreicht Südtirol am Freitag, gleichzeitig wird es in Südtirol wieder föhnig, die Luft wird trockener und damit weniger schwül.„Aufgrund von Temperaturprognosen mit bis zu 35 Grad oder auch knapp darüber haben wir im Landeswarnzentrum das Gefährdungspotential für Hitze von Burgstall über Gargazon bis Bozen und ins Unterland als mäßig der Stufe Orange eingestuft“, erläutert der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer.Die Forstbehörde hat das für Gefährdungspotential Waldbrand mit der Warnstufe Gelb landesweit eingestuft, am Freitag und Samstag kommt im Norden Föhn dazu.Um die Hitzewelle gut zu überstehen, sei es wichtig, sich an die Empfehlungen des Bevölkerungsschutzes zu halten, weist Klaus Unterweger hin: Es gilt, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten und leichte Nahrung zu regelmäßigen Essenszeiten zu sich zu nehmen.Ein Aufenthalt in der prallen Sonne ist zu vermeiden, auch sollen körperliche Anstrengungen während der heißesten Stunden unterlassen werden.Im Großraum Bozen wird zudem am Sonntag wegen der Bombenentschärfung mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte daher nicht vergessen, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen.