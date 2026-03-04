Der Film zeigt, wie der Extremsportler Danilo Callegari am 13. Dezember 2025 die Wanderfahne des Euregio-Museumsjahrs zu Fuß auf den Gipfel des Schwarzhorns und von dort per Gleitschirmflug zur Eröffnung der Ausstellung „Wälder und Pflanzen in der aktuellen Klimakrise – Fallbeispiel: Magnifica Comunità di Fiemme“ nach Cavalese gebracht hat. Hintergrund für Ausstellung und Film sind die Folgen des Sturmtiefs Vaia und der Borkenkäfer-Epidemie im Fleimstal.<BR \/><BR \/>Im Beisein des Bürgermeisters von Cavalese, Carlo Betta und des Scario (Präsident) der Magnifica Comunità di Fiemme, Mauro Gilmozzi berichtete Callegari: „Radfahren, Laufen, Klettern, Bergsteigen, Schwimmen und Fallschirmspringen auf allen Kontinenten ermöglichten mir über viele Jahre einen privilegierten, direkten Kontakt mit den Naturelementen. Mir wurde bewusst, wie stark sich der Klimawandel weltweit auf sensible Gebiete wie Wüsten, Berge und Ozeane auswirkt.“<BR \/><BR \/> Sein kleines Abenteuer im Fleimstal habe ihn gelehrt: „Auch unsere alpinen Wälder unterliegen Veränderungen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wären.“<BR \/><BR \/>Callegaris kommunikative Fähigkeiten und seine Bekanntheit hätten die Sensibilisierungsarbeit des Museums deutlich gestärkt, erklärte Ausstellungskurator Tommaso Dossi: „So konnten wir erklären, wie atmosphärische und natürliche Phänomene die Menschen im Gebiet der Magnifica Comunità di Fiemme dazu gezwungen haben, ihre Strategien in einem sich ständig verändernden Kontext neu zu überdenken und zu definieren.“<BR \/><BR \/>Die Trentiner Vertreterin im Euregio-Generalsekretariat, Elisa Bertò, berichtete über Inhalte und Ziele des Euregio-Museumsjahrs 2025: „Es ist ein Instrument, um den Alpenraum gemeinsam zu verstehen und zu gestalten: Über das kulturelle Erbe stärken wir die gemeinsame Vision eines lebendigen Euregio-Gebiets, in dem Identität, Innovation und institutionelle Verantwortung zu einer Strategie zusammenfinden.“<BR \/><BR \/>Der Film ist jederzeit auf der Euregio-Website zu sehen. Die Ausstellung im Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme läuft noch bis zum 27. September 2026.