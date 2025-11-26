Die Geschädigte hatte gegenüber den Carabinieri angegeben, dass sie über die Plattform „Facebook-Marketplace“ einen Kauf im Wert von rund 1.300 Euro tätigen wollte. Sie überwies dem angeblichen Verkäufer das Geld , ohne jedoch die bezahlte Ware zu erhalten, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Nach Eingang der Anzeige werteten die Carabinieri die Telefonverbindungsdaten sowie die zugehörigen Transaktionen aus. So konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter identifizieren: Einen Mann aus Bari, der angezeigt wurde.