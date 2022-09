Facharztausbildung im Ausland: Neue Bewerbungsfrist bis 29. September

Eine erste Ausschreibung für eine Facharztausbildung im Ausland hat im Juli stattgefunden; da derzeit noch Stellen verfügbar sind, wurde die Einreichungsfrist nun wieder eröffnet. Interessierte können sich ab sofort und bis zum 29. September bewerben.Verfügbar sind derzeit noch 8 Stellen in verschiedenen Fachbereichen an den Tirol Kliniken in Innsbruck sowie weitere 5 Stellen in Deutschland, davon 2 am Klinikum St. Marien Amberg und 3 am Universitätsklinikum Regensburg.Die Finanzierung ist an die Verpflichtung gebunden, die Facharzt-Tätigkeit mindestens 4 Jahre lang in Südtirol auszuüben, und zwar in den ersten 10 Jahren nach Abschluss der Ausbildung.Die Ausbildungsstellen werden über einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Kolloquium vergeben. Zugangsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Medizinstudium, die Befähigung zur Ausübung des Arztberufes, die Eintragung im Berufsalbum der Ärzte- und Zahnärztekammer sowie der Besitz eines Sprachnachweises.Die Gesuche können bis 29. September 2022 (12 Uhr) eingereicht werden.