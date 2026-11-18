„Was für die Lehrpersonen richtig und notwendig ist, darf dem Kindergartenpersonal nicht länger vorenthalten werden. Auch unsere Arbeitsbelastung verdient eine wissenschaftliche Grundlage – und unsere Arbeit dieselbe politische Aufmerksamkeit“, betont Cornelia Brugger, langjährige Kindergärtnerin und Gewerkschafterin. Seit Jahren weisen die Gewerkschaften auf die steigenden Anforderungen im Kindergarten hin, heißt es in einer Aussendung der Fachgewerkschaft Agb\/Cgil. Große Kindergruppen, Personalmangel, zunehmend komplexe pädagogische Situationen, sprachliche Herausforderungen und zusätzliche Aufgaben prägen den Arbeitsalltag. Die Belastungen sind längst bekannt, wurden aber bisher nicht umfassend und systematisch untersucht.<BR \/><BR \/>„Aus diesem Bewusstsein heraus fordern wir schon seit langem Verhandlungen über Arbeitszeitverkürzung, bessere Personalschlüssel und zusätzliche Zulagen. Gleichzeitig fehlen uns immer noch objektive Daten über die tatsächliche Arbeitsbelastung. Das ist ein Widerspruch, den wir nicht länger hinnehmen wollen“, erklärt die Generalsekretärin ÖD\/FP, Ulli Bauhofer. Dabei gehe es nicht allein um die Anzahl der Arbeitsstunden. Entscheidend sei auch, unter welchen Bedingungen diese Stunden geleistet werden.<BR \/><BR \/>„Wer täglich mit über zwanzig Kindern arbeitet, auf unterschiedlichste Bedürfnisse eingehen, Bildungsprozesse begleiten, Konflikte lösen und gleichzeitig jedem einzelnen Kind gerecht werden soll, weiß, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Aber persönliche Erfahrungen allein reichen offenbar nicht aus, um die Politik zum Handeln zu bewegen“, so Brugger.<BR \/><BR \/>Die beiden Gewerkschafterinnen fordern deshalb eine eigenständige wissenschaftliche Belastungsstudie für das pädagogische Kindergartenpersonal aller drei Sprachgruppen. Die Gewerkschaften müssen von Beginn an in die Planung und Ausarbeitung einbezogen werden. „Eine solche Untersuchung darf allerdings nicht dazu führen, dass längst überfällige Verbesserungen weiter aufgeschoben werden. Die Reduzierung der Arbeitszeit und eine angemessene Personalausstattung müssen unabhängig davon vorangetrieben werden“, stellt Bauhofer klar.<BR \/><BR \/>„Wir brauchen keine Studie, um zu erkennen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern müssen. Aber wir brauchen verlässliche Daten, damit die besonderen Anforderungen unserer Arbeit endlich angemessen berücksichtigt werden“, ergänzt Brugger. Bildung beginnt nicht erst mit dem Schuleintritt. Die politische Aufmerksamkeit sollte es auch nicht.