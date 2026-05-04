Die vierte Klasse war bei Planung, Organisation und Durchführung federführend, unterstützt wurde sie dabei in Küche und Service von der zahlenstarken dritten Klasse.<BR \/><BR \/>„Für uns Schülerinnen und Schüler ist das Abschlussdinner ein Höhepunkt im Schuljahr, bei dem wir von A bis Z alles selbst planen, organisieren und umsetzten. Manchmal war es stressig, und wir kamen an unsere Grenzen, aber wir sind stolz auf unsere Leistungen und möchten diese Erfahrungen nicht missen“, beschreibt es die Klassensprecherin der vierten Klasse und zugleich Obfrau der Schülergenossenschaft „hondgmocht & hausgmocht“ Lena Pichler.<BR \/><BR \/>Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Zufriedene Gäste, die ihre Freude am Galadinner mit guter Laune und positiven Rückmeldungen zum Ausdruck brachten. Marion Unterholzner, früher Schülerin und heute Lehrerin an der Fachschule Tisens, unterstreicht: „Meine Schulkolleginnen und ich haben unser Abschlussdinner in sehr schöner Erinnerung, und eine dermaßen stärkende Erfahrung sollten auch nachfolgende Tisner Fachschülerinnen machen.“<BR \/><BR \/>Diese Überlegung zum Abschlussdinner nahm auch Direktor Martin Unterer in seinen Grußworten auf: „Es gibt immer Wege, um Schülerinnen und Schülern Erfahrungen mit Lern- und Kompetenzzuwachs zu ermöglichen und auch Gründe, diese zu verhindern. Die Schulleiterin der Fachschule Tisens Christine Holzner und ich stehen für die erste Wahl: Wir ermöglichen Schülern und Schülerinnen zu wachsen und ihren Weg im Leben zu finden.“<BR \/><BR \/>Um ein rundum positives Event-Ergebnis dieser Größenordnung mit rund 100 Gästen zu erreichen, braucht es ein gutes Miteinander der gesamten Schulgemeinschaft, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Personal, Schulleitung, Familien und auch Sponsoren.