Somit ist es auch weiter nicht verwunderlich, dass die Tisner Fachschüler dazu angehalten werden, einen Teilerlös ihrer Spenden aus Schulaktionen weiterzugeben. <BR \/><BR \/>Da bekanntlich die Jüngeren von den Älteren lernen, sind auch an der Fachschule Tisens die Abschlussklassen mit gutem Beispiel vorangegangen. Die dritte und vierte Klasse spendete bereits zu Schulbeginn im Herbst als Schülergenossenschaft „hondgmocht & hausgmocht“ 2025 einen Teilerlös ihrer Mountain Müsli – Einnahmen an den Verein Kinderherz. <BR \/><BR \/>Damit nicht genug: Die Übungsfirma hat ihre Mountain Müsli – Produktpalette erweitert. Auch diesmal geht für jeden verkauften Müsli-Riegel mit Herz ein Anteil an den Verein Kinderherz. Die Schüler durften ihre neu entwickelte Produkt-Idee ebenfalls bei Ultner Brot umsetzen: Der Mountain-Riegel in Herzform ist pünktlich zum Tag des herzkranken Kindes am Dienstag, 5. Mai 2026 und zum Muttertag am Sonntag über die Verkaufsstellen von Ultner Brot erhältlich.<BR \/><BR \/>Weitere Spenden von Fachschülern und Fachschülerinnen sind bereits geplant und erfolgen gegen Schulende: Aus dem Erlös von Kaffee- und Kuchenangebot der dritten Klasse beim Elternsprechtag im ersten Semester geht ein Teil der Spenden an den Verein EO Tierheim Naturns und aus dem des zweiten Semesters übergibt die zweite Klasse einen Teil ihrer Spendeneinnahmen an Peter Pan - Vereinigung für krebskranke Kinder in Südtirol EO.<BR \/><BR \/>Die bei Schulaktionen eingegangen Spenden werden zwischen den Fachschülerinnen und Fachschülern und Einrichtungen im Land aufgeteilt. Damit sind gleich mehrere Aufgaben der Schule als Bildungseinrichtung erfüllt. Einerseits übernehmen die Heranwachsenden Verantwortung für ein selbstbestimmtes und begleitetes Lernen mit Wachsen und finanzieren damit teilweise ihre außerschulischen Aktivitäten, wie zum Beispiel Lehrfahrten, selbst und anderseits üben sie solidarisches Handeln, das ebenfalls eingeübt und gelernt werden muss, wie alles andere auch.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Fotostrecke zu Spenden - News der Fachschule Tisens<BR \/><BR \/>Bild: Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens Lizenz: ©<BR \/>Schülerinnen und Schüler der Fachschule Tisens produzieren das Mountain Müsli und den Mountain-Riegel mit Herz in der Backstube von Ultner Brot in St. Walburg. <BR \/>1. Reihe: v. l. n. r. Hannes Schwienbacher, Inhaber von Ultner Brot, Fachschülerinnen Samira Pilser, Johanna Gamper, Anna Paris und Magdalena Pöll \/ 2. Reihe: Fachschüler Elias Susanna <BR \/><BR \/><BR \/>Bilder: Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens Lizenz: ©<BR \/>Vorstellung der Sonderedition „Mountain-Rigel mit Herz“ bei der Vollversammlung von Verein Kinderherz im Hotel Sheraton in Bozen am Samstag, 11.04.2026<BR \/>v. l. n. r. Ulrich Seitz, Präsident – Verein Kinderherz, Lena Pichler, Obfrau der Schülergenossenschaft, Francesca Maria Gentile, Mitglied des Verwaltungsrates, Marion Unterholzner, Koordinatorin der Müsli-Produktion, Melanie Resch mit Tochter, eine Promotorin des Mountain Müslis \/ Verein Kinderherz – Mitglied und Christine Gutgsell, Koordinatorin der Schülergenossenschaft<BR \/>Der erste Mountain-Riegel mit Herz erfüllt die Schüler\/-innen mit Stolz.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Bild: Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens Lizenz: ©<BR \/>Sonderedition „Mountain -Riegel mit Herz“ wartet auf Abnehmer für besondere Anlässe: Tag des herzkranken Kindes am Dienstag, 05.05.2026 und Muttertag am Sonntag, 10.05.2026