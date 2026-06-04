Bei der Vollversammlung wurde der Schülergenossenschaft „hondgmocht & hausgmocht“ ein gutes Zeugnis ausgestellt, etwa durch Karl Heinz Weger vom Raiffeisenverband Südtirol, der die Schülergenossenschaft über die Jahre hindurch begleitet hat. Tanja Rastner von der Deutschen Bildungsdirektion verwies auf die Politische Bildung als einen weiteren positiven Aspekt. Das Lob gaben Schulleiterin Christine Holzner und die Koordinatorin der Schülergenossenschaft Christine Gutgsell an die Mitglieder und das Lehrerkollegium mit Personal weiter.<BR \/><BR \/>Die Hauptakteure der Schülergenossenschaft mit der scheidenden Obfrau Lena Pichler und den Mitgliedern des bisherigen Verwaltungsrates absolvierten die Vollversammlung mit Expertise und Esprit, dokumentiert wurde sie von Mattia Spitaleri, vom Raiffeisenverband Südtirol und von Alois Moser, Lehrer der Schule.<BR \/><BR \/>Fachlehrerin Priska Hell legte den Rechenschaftsbericht vor. Der Überblick über die erfolgreichen Projekte zeigte eine Reihe von Aktivitäten mit außerschulischen Partnern: Caterings für die Südtiroler Bäuerinnenorganisation, das Frauenmuseum Meran, Kaffee und Kuchen für den Bauernmarkt Tisens, Weihnachtsbäckerei für den Raiffeisenverband Südtirol, Mountain Müsli und Mountain-Riegel mit Ultner Brot, Flickwerkstatt für die Bibliothek Lana. <BR \/><BR \/>Dazu kommen noch die Aktionen an der Schule mit Hofladen, Schulbar oder Abschlussdinner. Bei allen Aktivitäten wurden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrpersonen begleitet. Spenden wurden weitergegeben, zum Beispiel an den Verein Kinderherz, und für außerschulische Aktivitäten wie Sprachreisen nach Florenz oder Malta verwendet.<BR \/><BR \/>In den neuen Verwaltungsrat wurden die erprobten Rätinnen Patrizia Pircher Pandora und Julia Laimer sowie die neuen Mitglieder Nives Frötscher, Pia Schwienbacher und Maia Kofler gewählt. Das Führungsduo mit Katharina Pichler als neuer Obfrau und Angelina Weithaler als Stellvertreterin hat im Verwaltungsrat bereits Erfahrungen gesammelt. <BR \/><BR \/>Die Schülergenossenschaft sieht sich für das kommende Schuljahr zwischen Altbewährten und Neuem bestens gerüstet; sie ist sowohl zahlenmäßig mit über 40 aktiven Mitgliedern als auch inhaltlich mit neuen Geschäftsfeldern und organisatorisch mit ihren Gremien gut aufgestellt. Die Schülergenossenschaft kann auf die volle Unterstützung der Schulgemeinschaft der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung mit ihren Partnern zählen, gemäß dem Schulmotto „Wissen erleben“ und dem Ausspruch von Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele!“