Fackelzug: „Wir alle sind Mütter von Andrea“

Eine große Gruppe von Freunden, Verwandten und anderen Dorfbewohnern folgten dem Fackelzug durch die Straßen des Dorfes, wobei sie Kerzen in der Hand hielten oder ihre Mobiltelefone mit Fackeln anzündeten und so eine eindrucksvolle und berührende Atmosphäre schufen.Der Fackelzug hielt dann vor dem Haus der Familie Papi, auf dessen Balkon ein Transparent mit der Aufschrift „Gerechtigkeit für Andrea“ aufgehängt war.Die Familie von Andrea Papi kündigte an, dass sie wegen der beleidigenden Kommentare in den sozialen Medien ein gerichtliches Einschreiten gegen die so genannten „Tastaturtäter“ beantragen wird (Hier lesen Sie mehr dazu).