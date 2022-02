Fähre vor Korfu: Ein Toter, 10 Vermisste, weniger Brandherde

Aus dem Schiff kam am Montag nur noch wenig Rauch. „Auf den Autodecks herrschen aber immer noch extrem hohe Temperaturen und die Luft ist giftig“, sagte der Einsatzleiter der griechischen Feuerwehr Dimitris Kontogiannis im staatlichen griechischen Rundfunk (ERT).Die Behörden wollten nun beraten, wohin das Schiff gebracht werden könnte. Vor allem müssten bald die Treibstoffe herausgepumpt werden, sagte der Einsatzleiter weiter. Als mögliche Lösung gilt der nahe gelegene Hafen von Igoumenitsa auf dem Festland. Dort gibt es einen sehr großen Fährhafen, wo das Schiff weit weg von anderen Fähren sicher angedockt werden könnte, wie Experten im griechischen Fernsehen erklärten.Die Fähre lag am Montag etwa 2 Seemeilen vor der Nordküste der griechischen Insel Korfu. Die lokalen Behörden protestierten bereits und forderten wegen der Gefahr einer Umweltverschmutzung die Entfernung der Fähre. Auf der italienischen „Euroferry Olympia“ war in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. 281 Menschen wurden bislang gerettet.Am Sonntag gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst konnte ein Passagier lebend auf der Mittelmeer-Fähre gefunden werden. Somit waren nur noch 11 Personen vermisst. Doch kurze Zeit später wurde am Sonntag auch das erste Todesopfer in einer Lkw-Kabine gefunden. Damit schwinden die Hoffnungen der Helfer, noch Überlebende zu finden. 10 Menschen werden weiterhin vermisst.

dpa/apa