Fahrbahn von Zuckermelasse befreit

Am Freitag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Neumarkt zu einer Straßenreinigung in den Ortsteil Vill gerufen. Ein Traktor, der auf die Cavalese Straße eingebogen war, verlor in der Linkskurve die Kontrolle über seinen Anhänger, der schließlich auf die Seite kippte. Die beiden geladenen Behälter, die mit Zuckermelasse gefüllt waren, fielen vom Anhänger und wurden beschädigt.