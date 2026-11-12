Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Mord sowie auf Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ermittelt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten. Der Mann war zunächst ins Krankenhaus gekommen, mittlerweile sei er aber festgenommen worden. Drei Frauen wurden bei dem Vorfall getötet, weitere kamen mit teils schweren Verletzungen ins Spital.<BR \/><BR \/>Früheren Angaben zufolge war das Fahrzeug im Stadtteil North Hollywood auf einen Gehsteig und dann nahe einer U-Bahnstation in Straßenstände gefahren. Die Ursache wird noch untersucht. Ob der Fahrer mit Vorsatz auf das Trottoir gefahren ist, ist bisher nicht bekannt.