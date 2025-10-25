Ein minderjähriger Fußgänger wurde in der Nacht auf dem Parkplatz der Diskothek Max von einem Peugeot 205 angefahren. Laut Polizei war der Fahrer stark alkoholisiert und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne Hilfe zu leisten.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde umgehend medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte prognostizieren eine Genesungsdauer von rund 25 Tagen.<BR \/><BR \/>Dank der raschen Ermittlungen der Carabinieri und Hinweise von Zeugen konnte der Unfallverursacher noch in der Nacht identifiziert und in seiner Wohnung festgenommen werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Brixen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend Hausarrest für den 29-jährigen Brixner an.