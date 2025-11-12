Anzeichen für Probleme im Bus gab es früh: Ein Fahrgast wies den Fahrer des SASA-Busses darauf hin, dass ein Mann die Passagiere belästige. Dieser Mann, der in Meran zugestiegen war, wurde schließlich ausfällig, als sich der Bus der Altstadt näherte. <h3>\r\nFahrt kann nicht mehr fortgesetzt werden<\/h3>Kurz vor der Rosministraße forderte er den Fahrer auf, ihn in der Straße aussteigen zu lassen. Der Fahrer erklärte ihm, dass dort keine Haltestelle vorgesehen sei und fuhr weiter in Richtung Altstadt. Währenddessen beschimpfte und bedrohte der Mann – laut „Stol“-Informationen ein Nicht-EU-Bürger – den Fahrer lautstark. Am Dominikanerplatz, wo der Bus planmäßig hielt, öffnete der Busfahrer die Türen, wobei einige der verschreckten Fahrgäste ausstiegen. <BR \/><BR \/>Auch der sehr aggressive Mann verließ den Bus und beschädigte schließlich mit großer Wucht die Frontscheibe des stehenden Fahrzeuges, die an zwei Stellen großflächig riss. Die Fahrt konnte deshalb nicht fortgesetzt werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236966_image" \/><\/div>\r\nDa der bedrohte Busfahrer schon während der Fahrt den 112-Notruf gewählt hatte, konnte eine Polizeistreife den Angreifer festsetzen. Auf der Quästur wurde er u.a. wegen der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt. Verletzt wurde beim erschreckenden Vorfall niemand. <h3>\r\nHöhe des Schadens nicht bekannt<\/h3>Der nach dem Zwischenfall sichtlich gezeichnete SASA-Fahrer wurde von der Streife zur Quästur begleitet, wo er Anzeige gegen den Aggressor erstattete; später nahm er seine Arbeit schließlich wieder auf. Über die Höhe des Schadens war gestern nichts bekannt. Auf „Stol“-Anfrage erklärte die SASA, das Unternehmen sei versichert, der Schaden werde gemeldet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236969_image" \/><\/div>