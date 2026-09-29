Der Verdächtige, der versucht haben soll, ein Fahrrad zu stehlen, ergriff am Freitagabend beim Anblick der Beamten die Flucht, wurde jedoch kurz darauf eingeholt und gestoppt.<BR \/><BR \/>Nach den Ermittlungen wurde er der Justizbehörde überstellt. Zudem wurde ihm ein Aufenthaltsverbot zugestellt.<h3>\r\nIn Abschiebezentrum überführt<\/h3>Am Samstag wurde außerdem ein weiterer marokkanischer Staatsbürger in ein Abschiebezentrum überführt. Der Mann war bereits am 5. September in Obermais festgenommen worden, nachdem er bei einem Vorfall eine Machete eingesetzt hatte und dabei ein Polizist verletzt worden war <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alarm-in-obermais-mann-mit-machete-unterwegs-polizei-nimmt-ihn-fest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/> Da er sich illegal in Italien aufhielt, wurde er nach seiner Haftentlassung ins Abschiebezentrum von Potenza gebracht. Dort sollen die Verfahren für seine Abschiebung in das Herkunftsland eingeleitet werden.