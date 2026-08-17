Die Ermittlungen waren nach mehreren Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl aufgenommen worden, wie die Stadtpolizei in einer Aussendung schreibt. Die Polizei suchte daraufhin nach einem Mann, der von einer Überwachungskamera bei einem der Diebstähle aufgenommen worden war. Ein Beamter außer Dienst erkannte den Verdächtigen schließlich im Stadtzentrum und alarmierte seine Kollegen.<BR \/><BR \/>Der 48-jährige Italiener wurde daraufhin gemeinsam mit einem 20-jährigen ausländischen Komplizen angehalten. Die beiden hatten ein Fahrrad bei sich, das offenbar kurz zuvor gestohlen worden war, da das Schloss durchtrennt war. In einem Rucksack wurde außerdem eine 45 Zentimeter lange Bolzenschneider-Zange gefunden und beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Zwei der insgesamt fünf gestohlenen Fahrräder konnten bereits sichergestellt werden. Sie sollen ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Die beiden Männer wurden angezeigt.